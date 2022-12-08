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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde cam atıklar geri dönüşüm için toplanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu makamında firma yetkilileri ile cam atıkların toplanmasıyla ilgili protokol imzaladı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, geri dönüşüm atağının sürdüğünü belirtti.

Cam atıkların çöpe gitmeyeceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi olarak geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Protokolümüz ile cam atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve geri dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Şehrimizin çeşitli noktalarına konumlandıracağımız cam kumbaralarına her türlü camı geri dönüşüme yollamak için atabilirsiniz. Çevre bize miras değil, çocuklarımızın emaneti. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz."

- Hastane Caddesi'nde üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hastane Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, çalışmaların bütüncül bir anlayışla sürdüğünü belirtti.

Keşan Lisesi'nin caddeye bakan ön giriş bölümünün çok güzel olacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yolu, kaldırımı, ışıklandırması, peyzaj düzenlemeleri ve sokak mobilyalarıyla caddemiz Keşan'ın modern yüzünü yansıtacak. Keşanımızın prestij caddelerinden biri olacak Hastane Caddemizde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili teknik ekiplerimizle yerinde incelemelerde bulunduk.

Cadde üzerinde yaptığımız çalışmaları Keşan Lisesi önünde yapacağımız düzenlemelerle taçlandıracağız. Hem okul öğrencilerimiz hem de yayalarımızın güvenliğini artıracak düzenlememizde ayrıca hemşehrilerimize görsel bir zenginlik de sunacağız."

- İpsala'nın kurtuluşunun 100. yılı

İpsala'nın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla İpsala Belediyesince vefa yemeği verildi.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ilçedeki bir tesiste düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, kişilerin gelip geçici makamların kalıcı olduğunu belirterek, "Birçok eski yöneticimiz gibi bizlerde bu makamlardaki hizmet süremizi tamamladıktan sonra yerimizi yeni dinamik arkadaşlara bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşayacağız. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle görevimizi sizlerden aldığımız tecrübe ve birikimler doğrultusunda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemeğe ilçede görev yapmış olan eski yöneticiler ve kurum müdürleri katıldı.

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