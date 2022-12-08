Edirne'de ev ile araçlarında ruhsatsız silah bulunan 3 zanlıya gözaltı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 3 kişi, ev ve araçlarındaki ruhsatsız tabanca ve av tüfekleriyle yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.A, A.A. ve Ö.M'nin ev ile araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, şok cihazı ve 330 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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