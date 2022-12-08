Çevrim içi kumar siteleri "bonus" yalanıyla kandırıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Merktkan Gezgin, çevrim içi kumar sitelerinin insanları "bonus" yalanıyla kandırdığını söyledi.

Gezgin, AA muhabirine, bağımlılığın son yılların en büyük salgını olduğunu belirtti.

TÜ Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonunun bu kapsamda bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Gezgin, çevrim içi kumar oynama davranışları, nedenleri ile olumsuz etkileri üzerine bir çalışma yaptıklarını ve kumar oynayanlarla görüştüklerini dile getirdi.

Görüştükleri 50 kişiden yüzde 80'inin yaş aralığının 18-24 olduğunu aktaran Gezgin, "Yüzde 20'lik kesim ileriki yaşlarda olanlar. Görüştüklerimizin dörtte biri bağımlı, diğerleri çevrim içi kumarın haz verdiğini söylüyor. Bunların psikolojik sorunlara yol açtığını da anlattılar. Çevrim içi kumar oynayanlar arkadaş edinemiyor, oyunda kaybedince elini sağa sola vurup kıranlar da olmuş." diye konuştu.

Gezgin, Kovid-19 salgınından sonra çevrim içi kumar oynayanların sayısının arttığını belirterek, "Bazı öğrencilerin ellerinde sürekli telefonda bir şeyler yaptığını, sayıları takip ettiğini görüyorduk. Oyun oynuyorlar sanıyorduk ancak araştırdığımızda oyun değil aslında çevrim içi kumar diyebiliriz buna, okey, slot, at yarışı gibi şeyleri bahis sitelerinden oynadığını gördük." dedi.

- "5-10 lira ile başlayıp 200-300 liraya çıkıyorlar"

Bahis sitelerinin insanları "bonus" göndererek kandırdığını anlatan Gezgin, şunları kaydetti:

"Çevrim içi kumar sitelerinde kullanılan programlar ışıklı, ses çıkaran, gençlerin ilgisini çeken türden oluyor. Bunu oynayanlar kolay para elde etmeye çalışıyor. 5-10 lira ile başlıyorlar ancak bonus yalanıyla, yapay zeka algoritmalarıyla bu zamanla 200 lira, 300 liraya ulaşıyor. Burada yalancı mutluluk var. Yalancı mutluluğa kapılan kişi yavaş yavaş oynamaya devam ediyor fakat fark etmeden oynama sıklığı artıyor ve bağımlılığa doğru gidiyor. Burada para kaybetmeye, borçlanmaya başlıyor. Borcu kapatmak için başka insanlardan daha borç alıp bu işe girmeye çalışıyor. Böylece sosyal çevresi ondan uzaklaşıyor ve ailesi onun bütün borçlarını ödemeye çalışıyor ve aile içerisinde huzursuzluk oluşuyor. Öğrenciyse derslerini aksatıyor, kafada sürekli oyun var. Gece telefondan çevrim içi kumar oynadıkları için uyku problemleri yaşıyorlar."

Gezgin, çevrim içi kumar sitelerinin ve kolay paranın hiçbir zaman mutluluk getirmeyeceğini vurguladı.

Üniversitedeki bağımlılıkla mücadele derslerine çevrim içi kumarın zararlarının anlatıldığı bir konu eklenmesi gerektiğini vurgulayan Gezgin, kötü örneklerin derslerde anlatılarak farkındalık oluşturulabileceğini ifade etti.

Gezgin, özellikle ailelerin bu konuda bilgi sahibi olup çocuklarını denetlemesi gerektiğine işaret ederek, "Öğretim görevlileri olarak kendimize de özeleştiri yapmalıyız. Pandemi döneminde uzaktan eğitim yaptık. Bizim kullandığımız programlar düz ve renkli değil. Biz de biraz daha fonksiyonel üniversite öğrencilerinin yapısına yönelik zenginleştirilmiş bir kütüphane gibi ortam kurmamız gerekiyor. Dersleri klasik anlatımdan, sunumdan ve eski tip gelenekçi yaklaşımdan çıkarıp daha eğlenceli hale getirebiliriz. Z kuşağı dediğimiz kuşağın ortamını hazırlayabilmek önemli. Öyle ortamları ve farkındalığı artırırsak belli kesimi kumardan uzaklaştırabiliriz." sözlerine yer verdi.









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