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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye'yi geleceğe taşıyacak kapsamlı restorasyon devam ediyor

AA

Selimiye'yi geleceğe taşıyacak kapsamlı restorasyon devam ediyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Caminin geleceğe güvenle taşınması için geçen yıl başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürdürülüyor.

Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında önceki uygulamalardan kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor.

Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor.

- "Yapılan çalışmaları olumlu karşılıyoruz"

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, "Osmanlı kültür mirasının en büyük başyapıtı" şeklinde tanımladığı Selimiye Camisi'nin, Osmanlı İmparatorluğunun gücünü tüm dünyaya göstermek için yaptırıldığını söyledi.

Prof. Dr. Beksaç, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin, restorasyon çalışmasıyla gelecek nesillere sorunsuz biçimde aktarılacağını ifade etti.

Selimiye'deki bir önceki restorasyon çalışmasının üzerinden uzun yıllar geçtiğini anımsatan Beksaç, "Gerçekten caminin kapsamlı bir bakıma ihtiyacı vardı. Bu nedenle yapılan çalışmaların yapının ihyası açısından önem taşıdığına inanıyorum. Bu yapının tamir ve tadilatının yapılması geleceğe taşınması açısından çok önemli." dedi.

Restorasyonun titiz biçimde yürütüldüğünü anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmaları olumlu karşılıyoruz. Bu tür çalışmalar Edirne'nin kültür mirasına büyük katkı yapacaktır. Son dönemlerdeki restorasyon çalışmaları doğru tekniklerle yapılıyor. Binanın aslına uygun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Önceki yıllarda binanın korunması adına beton atılması gibi uygulamalar yapılmış ancak aslında bu durum yapıya daha çok zarar vermişti. Son zamanlarda gelişen eğilim binanın aslına uygun restore edilmesi. En doğru olan teknik de budur."

Beksaç, yapılan çalışmayla Selimiye Meydanı'ndaki kötü görüntünün de ortadan kalktığını ve caminin siluetinin daha görünür hale geldiğini sözlerine ekledi.

- Restorasyon kapsamında neler yapılacak

Restorasyonla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Hazire ve türbe de bu onarım kapsamında ele alınacak.

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