İpsala'dan kısa kısa

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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin çeşitli noktalarında servisleri kontrol etti.

İpsala Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in Saraç İlyas Mahallesi'nde katıldığı denetimde, evrakları kontrol edilen sürücülere kurallara yönelik bilgi verildi.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

- Okullarda iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi

İpsala ilçesindeki okullarda iş güvenliği ve ilk yardım eğitimi verildi.

İpsala Anadolu Lisesi Dr. Gürsel Şimşek Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi görevlileri, öğrencilere ve öğretmenlere bilgi verdi.

Seminerin ardından birim görevlileri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Eğitimler ilçedeki okullarda devam ediyor.

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