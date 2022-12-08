Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi

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EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki zincir marketler zabıta ekiplerince denetlendi.



Keşan'da zabıta ekiplerince temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları kontrol edildi.

Ekipler ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını, gramajını ve son tüketim tarihlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Zabıta ekipleri ürünlerin önceki aylardaki alış ve satış faturalarını da inceledi.

Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de Ticaret il Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere ürünlerin maliyet, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, ürün gramajı ve tüketim tarihlerini inceledi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetim yapıldı.





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