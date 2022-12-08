Edirne'de zabıta ile tartışan seyyar satıcı, tezgahındaki meyveleri yere saçtı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de zabıta memurlarıyla tartışan seyyar satıcı, tezgahındaki meyveleri yere saçarak tepki gösterdi.

Seyyar aracıyla Saraçlar Caddesi'nde açtığı tezgahında sıkma meyve suyu satan Eren Mandacı, satış yaptığı yer konusuyla ilgili zabıta ekipleriyle tartıştı.

Zabıtanın meyve sıkacağını almasına kızan Mandacı, "Alın hepsini alın" diyerek tezgahındaki meyveleri yere attı. Polis ekipleri ve arkadaşlarının sakinleştirdiği Mandacı, daha sonra caddeden ayrıldı.

Zabıta yetkilileri, tartışmanın seyyar satıcının caddenin aşağı kısmında satış yapmamasından kaynaklandığını ifade etti.

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