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Edirne'den kısa kısa

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Edirne'de "Kendine İyi Bak" söyleşisi gerçekleştirildi.

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında Edirne'de "Kendine İyi Bak" söyleşisi gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, konuşmacı olarak Dr. Ender Saraç katıldı.

Saraç, sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, spor ve egzersiz tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, müdür yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

- Üretici Kadınlar Pazarı yeni katılımlarla büyüyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar Pazarı'nın yeni katılımlarla büyüdüğünü bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, pazarda vatandaşlara doğal ürünlerin satıldığını belirtti.

Kadınların her alanda güçlenmesini önemsediklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Üretici Kadınlar Pazarı'nda üretimi arttırmak adına çalışmaları hızlandırmaya karar verdik. Görevlendirdiğim Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Üretici Kadınlar Pazarı'na yeni üreticiler kazandırmak adına çalışmalarımıza hız verdi. Bizler, kadınlarımızın sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşamda erkeklerle eşit şartlarda yaşamasını istiyoruz."

- Oda Başkanı Özen'in üye ziyaretleri

Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Odası Başkanı Harun Özen, üye ziyaretlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyesi esnafı ziyaret ederek talep ve sorunları dinlediklerini belirtti.

Yeni yılı bereketli geçmesini dileyen Özen, "Üyelerimize ajanda, takvim ile Bulgarca ve Yunanca dil kitapçığı hediye ediyoruz. Ay sonuna kadar ziyaretlerimiz sürecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana, üyelerin talep ve önceliklerini dikkate alan bir hizmet anlayışı içinde olduk. Yeni yılda da aynı dikkat ve özveriyle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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