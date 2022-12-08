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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı

S.K'nın kullandığı 34 DLF 867 plakalı motosiklet, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde G.Ö'nün kullandığı 22 LR 970 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, bir adrese sipariş götüren motosikletli kurye S.K. yaralandı.

Bu sırada çevredekiler ambulans gelene kadar kuryenin yerinden kıpırdamaması gerektiğini söyleyerek su verdi.

S.K. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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