Edirne Valisi Kırbıyık okul ziyaretlerinde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Karaağaç Ortaokulu, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Program kapsamında ilk olarak Süleyman Demirel Fen Lisesini ziyaret eden Vali Kırbıyık, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezen Vali Kırbıyık, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve tavsiyelerde bulunan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Önünüzdeki 5-10 yıl hayatınızın geri kalanını belirleyecek. Gireceğiniz üniversite, işinizi belirleyecek. İşiniz doğal olarak sosyal statünüzü, refah seviyenizi belki yaşayacağınız şehirleri belirleyecek. Hayatınızın büyük bir kısmı bu süreçte şekillenecek. Bu dönemi çok iyi atlatmanız lazım. Burada dünyayla ilişkinizi kesin demek istemiyoruz. Muhakkak sosyal hayatın içerisinde olacaksınız. Sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunacaksınız. Ancak bir hedefiniz olmalı ve o hedef doğrultusunda ilerlemeniz lazım.

Akademik başarı muhakkak çok önemli. Hepinizin hedefleri var. Sizlerin arasından da birçok iş dalında görev yapacak arkadaşlarımız çıkacak. İyi üniversitelerde okuyup, bu ülkeye hizmet edecek insanlar olacak. Ancak bu hedefleri iyi belirleyip, bu hedef doğrultusunda da iyi çalışmak lazım. Sizlerin de sizden sonra okuyacak olanlara iyi bir miras bırakmanız gerekiyor. Zamanınızı sportif, kültürel ve akademik anlamda kaliteli geçirmeniz çok önemli. Hepinize hayatınızda başarılar diliyorum."

Kırbıyık, daha sonra diğer okulları ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kırbıyık'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları da eşlik etti.









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