Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı 4. birleşimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin aralık 4. birleşimi gerçekleşti.

İl Genel Meclis Başkanvekili Erdoğan Gümilcineli'nin birleşimi başlatmasının ardından yoklama yapıldı.

Toplantıda, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, köy okullarındaki yaşam merkezlerinin durumu, Enez ilçesine bağlı Şehitler köyündeki şehitliğin incelenmesi ve eksikliklerinin giderilmesiyle ilgili talep yazıları okundu, komisyonların belirlenmesine karar verildi.

Toplantının ardından Başkanvekili Gümilcineli ile meclis üyeleri Melek Uzgör ve Çiğdem Gegeoğlu, 6 yaşında çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarının basına yansıdığını belirterek, konuyu kınadıklarını kaydetti.

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