Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri L.D'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 455 lira ele geçirildi.

Gözlatına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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