Edirne'de ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde ruhtsatsız tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumunda şüphelendikleri kişiyi ilçe merkezinde durdurdu.

Yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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