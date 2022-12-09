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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

AA

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda önlem aldı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, hafta sonu sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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