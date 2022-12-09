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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Birlik İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezen Arpacı, öğrencilerle birlikte ders işledi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Arpacı, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Olgun Birbey Şahinbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Şahinbaş'a çalışmalarında başarı diledi.

Şahinbaş da Kaya'ya teşekkür etti.

- Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Havsa'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe pazarında bilgilendirme yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farkındalık çalışması kapsamında vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" broşürleri dağıttı.

KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.





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