Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasikten tangoya" adlı konser düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Klasikten Tangoya" adlı konser gerçekleştirildi.



Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan topluluk binasında düzenlenen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.



Solistler Fadıl Atik ve Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe 14 eser seslendirdi.



Bahçe, AA muhabirine konserde Türk musikisinin önemli bestekarlarının eserlerinin seslendirildiğini söyledi.



Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Süleyman Lale, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler dinledi.





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