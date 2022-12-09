Trakya Üniversitesinde Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Akademik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, Kardiyoloji Anabilim Dalı dersliğinde düzenlenen törende, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Fatih Özçelik'e sağlık diledi.

İlk kez düzenlenen törenin akademik gelişime katkı sağlayacağını belirten Akata, "Hem akademik olarak asistanlarımızın değerlendirilmesini takip etmek hem onları motive etmek hem de tıp eğitiminde en sevdiğimiz hocamız Prof. Dr. Fatih Özçelik'in adını yaşatmak kutlanası bir olay." dedi.

- "Her gün onlarca insan hayatına dokunuyoruz"

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay da çok büyük bir klinik olduklarını ve Balkanlara ciddi anlamda hizmet verdiklerini söyledi.

Fakültelerinin Türkiye'de en iyi kardiyoloji eğitimi veren kurumlardan olduğunu anlatan Altay, "Bunu bir Cerrahpaşalı olarak söylüyorum. Öğretim üyesi odaklı eğitim veriyoruz. Lisans eğitiminde yani mezuniyet öncesi eğitime en büyük katkıyı Fatih Özçelik hocamız sağlamıştı. Hocamızı saygıyla anıyoruz, hocamız bizim için çok değerli. Bu oturmuş eğitim sistemini Fatih hocaya yakışır şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Altay, 2022'de 28 bine yakın poliklinik hizmeti verdiklerini belirterek, "5 binin üzerinde servis ve 2 bin 500'ün üzerinde yoğun bakım yatışı, 2 binin üzerinde anjiyografi 900 civarında da perkutan koroner girişi yapmışız. Bu eğitim araştırmalarda olmayan rakamlar. Her gün onlarca insan hayatına dokunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesinin elektrofizyolojide önemli bir noktada olduğuna değinen Altay, Balkanlardan, Kosova'dan, Sırbistan'dan hastaların geldiğini kaydetti.

Özçelik'in eşi Emine Özçelik ise onur verici bir tören düzenlendiğini belirterek, akademisyenlere teşekkür etti. Eşinin en çok eğitimi ve hoca olmayı sevdiğini aktaran Özçelik, "O görevini layıkıyla yaptı. Trakya Üniversitesini çok seviyordu, öğrencilerini, asistanları." dedi.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay da Trakya Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerle gurur duyduğunu belirtti.

Törende en başarılı asistan seçilen Melik Demir'e birincilik, Burcu Çakır'a ikincilik ve Efe Yılmaz'a üçüncülük belgesi verildi.

Emine Özçelik, eşinin derslerde yararlandığı bir tıp kitabını Melik Demir'e hediye etti.





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