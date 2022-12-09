Hamzadere Sulama Birliği Toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Hamzadere Sulama Birliği Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında İpsala'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda birliğin çalışmaları ve gelecek yıl yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Kırbıyık, birliğin faaliyetlerini çok önemsediklerini belirtti.

Hamzadere Barajı Sulaması projesiyle tarım alanlarının suyla buluştuğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Halihazırda şu an 6 bin hektarlık bir alan sulanıyor. Bir an evvel proje kapsamında sulanabilir diğer yerlerde de sulanma hizmetine başlanması çok önemli. Geçen ziyaretimizde bunu da konuşmuştuk. Şimdi Sütçüler bölgesinde 800 hektar civarında yine P6 bölgesinde 3 bin hektarlık bir yer var. Yani gelecek yıl toplamda 4 bin hektarlık bir alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz.

Sadece bugünü değil geleceği de planlamamız lazım. Biliyorsunuz burada 20 bin hektarlık bir sulamadan bahsediyoruz. Projenin bütün etapları tamamlandığında organizasyonun asıl ölçeğini o zaman daha fazla hissettirmiş olacağız. Yamaç arazilerinin de muhakkak sulamaya açılması gerektiğini, çeltik ekilebilen yerlerde çeltik, ekilemeyen yerlerde ise diğer ürünlerin devreye konulup belki ikinci ürün anlamında buğdaydan sonra ayçiçeği ekimi noktasında fayda sağlanabileceğini değerlendiriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.