Edirne'de iş yerinde 32 litre etil alkol ile 17 litre sahte içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 litre etil alkol ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.

Halise Hatun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki satıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 32 litre etil alkol ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler N.T. ve G.T. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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