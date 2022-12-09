Edirne'de "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.G'yi Mescit Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve evinde yapılan aramada bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.









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