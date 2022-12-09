Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan ve terör örgütünün mensubu oldukları belirtilen F.Y ve Ö.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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