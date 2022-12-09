Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki şampiyonaya Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Çeşitli kategorilerde kulaç atan yüzücüler kürsüye çıkmak için mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Masterlar Sorumlusu Umut Gözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın 3 gün süreceğini belirtti.

Yerli ve yabancı sporcuların 3 gün boyunca mücadele edeceğini ifade eden Gözen, "Hepsini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanlık temsilcilerine, Valiliğe, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca başarılı bir müsabaka gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç de olimpik yüzme havuzunun açıldığı günden bu yana önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anlattı.

Şampiyonanın uluslararası düzeyde bir şampiyona olduğunu dile getiren Dinç, gün içerisinde derece alan sporculara madalyalarını verdiklerini de kaydetti.

Şampiyona 11 Aralık'taki müsabakaların ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.