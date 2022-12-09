Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılında yaklaşık 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Özel İdaresinin 2022 yılında yaklaşık 400 milyon liralık yaptığını söyledi.

Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantılarının son birleşimi gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Geçmiş, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Yeni yılda da güzel çalışmalar hedeflediklerini belirten Geçmiş, şunları kaydetti:

"İl Genel Meclisinin aldığı kararlarla İl Özel İdaresi 2022 yılında yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yaptı. Gelecek yılda da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacağız. Her gün üstüne koyarak daha fazla ödenekle hizmet vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız için büyük imkanlar oluşturacağımız kanaatindeyim."

Geçmiş, başarılı çalışmalarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.





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