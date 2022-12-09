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EDİRNE (AA) - Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Dimitrov, Edirne'ye geldi.

Üniversitede görüşen Dimitrov ve Tabakoğlu, yükseköğretim alanında değişim programları, staj hareketliliği, turizm eğitimi ve IPA Sınır Ötesi İşbirliği başta olmak üzere Trakya Üniversitesi ile geliştirilebilecek işbirlikleri ve projelerle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç de yer aldı.

- Trakya Üniversitesi'nde "Biz de Varız" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Biz de Varız" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğrenci toplulukları, açtıkları stantlarda özel gereksinimli bireyler için hazırladıkları boyama ve oyun stantları ile engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, sadece engelsiz üniversite değil, engelsiz bir Edirne ve ülke için çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte de özel gereksinimli öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve bireylerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri engelleri kaldırmak ve onlara destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, fuaye alanındaki stantları gezerek bilgi aldı ve etkinliklere katıldı.

- Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci toplulukları etkinliklerde atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık çalışmaları yaptı.

Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, herkesin doğayı koruyup gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarması gerektiğini belirterek, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek ise su, hava ve atmosferin kendi kendini temizleme kapasitesi olduğunu ancak aşırı kirlenme ile bu kapasitenin aşıldığına dikkat çekerek, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca farklı yerleşkelerde düzenlenen etkinliklerde karbon salınımı ve israfa dikkat çekildi.

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