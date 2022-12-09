Edirne Valisi Kırbıyık, Rüstempaşa Kervansarayındaki çalışmaları inceledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Rüstempaşa Kervansarayında devam eden çalışmaları inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları devam eden kervansarayı ziyaret eden Vali Kırbıyık, firma yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine ye verilen Kırbıyık, tarihi eserlerin kullanıma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların kent ekonomisi için önem arz ettiğini belirtti.
Tarihi yapıların kente önemli katkıları olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:
"Bu tür tarihi yapıların gerek korunması ve gerekse de yaşatılması için işlevsellik kazanmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle Rüstempaşa Kervansarayında devam eden çalışmaları yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa sürede aslına uygun şekilde yapılan yenileme çalışmaları sona erecek ve kullanıma açılmış olacak."