Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, programı kapsamında ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şube Müdürü Kerim Yapça tarafından karşılanan Vali Kırbıyık, kurumun personel durumu, bina fiziki yapısı ve verilen hizmetler ile ilgili bilgiler alarak, kurum çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Edirne Esnaf Ve Sanatkarları Odaları Birliğine (EDESOB) geçen Kırbıyık, burada EDESOB Başkanı Kemal Cingöz ile bir süre sohbet etti.



Yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili bilgiler alan Kırbıyık, yapılabilecek yeni projelerle ilgili değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulundu.

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