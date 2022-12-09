Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Trakya'da protesto edildi

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EDİRNE (AA) - Trakya'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Edirne'de cuma namazı sonrası Eski Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan İHH üyesi Muhammed Taha Dursunoğlu, Çin hükümetinin 2017 yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 3 milyon kişiyi zorla alıkoyduğunu ileri sürdü.

Çin zulmünün diğer adının, "soykırım" olduğunu belirten Dursunoğlu, "Doğu Türkistanlılar, inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi'nin liderine tazime zorlanıyor." dedi.

Çin'in zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını ifade eden Dursunoğlu, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016'dan buyana 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve 'terbiye edilmiş' makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmektedir."

Açıklama sonrası dua edildi. Açıklamaya, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve vatandaşlar da katıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

İHH Kırklareli İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Şevket Dinginoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

İHH Üniversite Sorumlusu Oktay Metin, Çin'in Uygur'u, Kazak'ı, Kırgız'ı ve Hui'siyle İslam inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla ortadan kaldırmayı hedeflediğini savundu.

Metin, "Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz." dedi.

Grup daha sonra dua okudu.

Tekirdağ'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterdi.

Genç İHH üyesi Burhan Turgut, Gazi Süleymanpaşa Cami önünde yaptığı açıklamada, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini, mazlumların yanında kalmaya devam edeceklerini kaydetti.









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