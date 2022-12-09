Trakya'da iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi kapsamında Saraçlar, Balıkpazarı ve Cumhuriyet caddelerindeki iş yerlerinde satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulundurmayan iş yeri sahiplerini uyardı.

İş yeri sahipleri güvensiz ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda da bilgilendirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

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