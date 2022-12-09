Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde kaçakçılık şüphelisinin evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen 75 sikke, objeler ve 2 dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.





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