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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 390 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 7 araçta yaptıkları kontrollerde 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin sınır bölgesindeki devriyesinde 351 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 390 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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