Edirne'de 123 bin 800 makaron ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde 123 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

Uzunköprü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık ve doldurulmuş sigara satışının önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında şüpheli H.A'nın Habib Hoca Mahallesi'ndeki deposunda ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda, 123 bin 800 makaron, 4 bin 800 doldurulmuş sigara, 12 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ve bin kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheli H.A. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.







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