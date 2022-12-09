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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, site sakinlerine temel yangın eğitimi verdi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İkbal Sitesi sakinlerine verilen eğitimde yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme ekipmanları ve yangın söndürmenin püf noktaları anlatıldı.

Uygulamalı eğitimde de ekiplerce yakılan ateşe site sakinleri yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

İtfaiye Amiri Sefa Tabak, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, temel yangın eğitiminin çocuk yaşlarda verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Site yöneticisi Korhan Eşingen de eğitim için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

- Keşan Kaymakamı Yılmaz, Hastane Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediyesince Hastane Caddesi'nde yürütülen kaldırım ve yol çalışmalarını inceledi.

Yılmaz'a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.





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