Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ihraç savcılar tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yunanistan sınırında Serem köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde hudut birlikleri, sınırı geçmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan FETÖ bağlantıları bulunan S.B.Ü'nün ihraç stajyer hakim, V.D. ve Ş.D'nin ihraç savcı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak" suçundan istinafta dosyaları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan ihraç savcılar V.D. ve Ş.D. tutuklandı. S.B.Ü. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.







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