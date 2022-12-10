"Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu" uyarısı

AA

"Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu" uyarısı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, siber zorbalığa karşı medya okuryazarlığı farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.

Gezgin, AA muhabirine, 470 lise ve ortaokul öğrencisinin incelendiği "siber zorbalık" çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmada siber zorbalığın medya okuryazarlığı ve akıllı telefon bağımlılığı ile olan ilişkisi üzerinde durduklarını anlatan Gezgin, "Siber zorbalık ile akıllı telefon bağımlılığı, ikisinin de olumsuz bir durum olduğunu biliyoruz. Bunların birbirleriyle ilişkisini anlıyor ve gözlem yapabiliyoruz. İkisinin de ortak noktası var. Stres, depresyon ve şiddet eğilimi gibi durumlar var. İkisinde de kızgınlık ve agresiflik gibi durumlar ortak seyrediyor." dedi.

- "Ailelerin siber zorbalık konusunda bilinçli olması gerekiyor"

Medya okuryazarlığı ve siber zorbalık arasında ise negatif korelasyon olduğunu dile getiren Gezgin, şunları kaydetti:

"Biz ne kadar medyadaki veriyi çocuklara etik kurallar çerçevesinde öğretebilirsek ve bunu üretmesini, anlamasını, analiz etmesinin farkındalığını artırabilirsek siber zorbalık eylemleri azalacaktır. Özellikle sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğunu belirledik. Bu konuda ailelerin de siber zorbalık konusunda bilinçli olması gerekiyor. Ebeveynler elektronik ortamda da iyi, bilinçli birer ebeveyn olmalı. Çocuğunun hangi sitelere girdiğini kontrol etmeli. Aileler birlikte internette çocuğuyla vakit geçirmeli ya da kısıtlayıcı durumlar getirebilmeli. Örneğin ortaokul çağındaki çocuğa belirli süre internet kullandırmalı."

- "Medya okuryazarlığı dersi artırılmalı"

Gezgin, okullarda medya okuryazarlığı dersine fazlasıyla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Medya okuryazarlık dersini iyi öğrenen çocukların siber zorbalıkla mücadele edebileceğini anlatan Gezgin, "Medya okuryazarlığı dersinin okullarda artırılması gerekiyor. Teknoloji her yerde ve teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, siber aylaklık gibi olgular yavaş yavaş her yerde arttı. Bunlarla mücadele edebilmek için medya okuryazarlığını çok iyi öğrenmeliyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ihraç savcılar tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ihraç ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI ÇİN PROTESTOSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI ÇİN ...
Edirne'de KBRN tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de KBRN tatbikatı yapıldı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE HASTANEDE KBRN TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE HASTANEDE KBRN TATBİKATI
Edirne'de hastanede KBRN tatbikatı
YEREL HABERLER Edirne'de hastanede KBRN tatbikatı
Edirne'de 123 bin 800 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 123 bin 800 makaron ele geçirildi
Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi hakkında ...
Edirne'de, Roma ve Bizans dönemlerinden 75 sikke ile obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de, Roma ve Bizans dönemlerinden 75 sikke ile ...
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 ...
Trakya'da iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'da iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi ...
Marmara için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'yağış' ve 'fırtına' uyarısı
Edirne'de, cuma namazı çıkışı Çin protestosu
YEREL HABERLER Edirne'de, cuma namazı çıkışı Çin protestosu
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Trakya'da protesto edildi
YEREL HABERLER Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları ...
Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerinde bulundu
Edirne Valisi Kırbıyık, Rüstempaşa Kervansarayındaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Rüstempaşa Kervansarayındaki ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü) EDİRNE VE KIRKLARELİ&#039;NDEKİ &#039;SİLİNDİR OPERASYONU&#039;NDA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDEKİ ...
Edirne ve Kırklareli´ndeki `Silindir operasyonu´nda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne ve Kırklareli´ndeki `Silindir operasyonu´nda 3 ...
GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılında yaklaşık 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılında yaklaşık 400 ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.