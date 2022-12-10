Edirne'de yakalanan 5 gasp şüphelisinden 4'ü tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, gasp ve kasten yaralama suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Uzunköprü'de yaşanan gasp ve kasten yaralama olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, İ.D, T.T. ve Ü.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.Ç. serbest bırakıldı.





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