TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ın Dünya İnsan Hakları Günü mesajı:

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, temel haklarını kullanmak isteyen insanların bu haklarını kullanırken ırkından, dininden, dilinden veya cinsiyetinden ötürü hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini belirtti.

İnsan haklarının sağlanmasının hem hukuken hem de vicdanen gerekli olduğunu aktaran Aksal, "Anayasamız, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' hükmünü koyarak insanların cinsiyeti nedeniyle hak ve özgürlüklerinin kısıtlanamayacağını açıkça hüküm altına almıştır." ifadelerini kullandı.

Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda kadınların gelişimini vurguladığını bu durumun özünde insan haklarının temel ilkeleri olduğunu ifade etti.

AK Parti iktidarlarının hem siyasette hem de toplumsal alanda kadın haklarına verdiği önemin diğer ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Aksal, "Birçok ülkenin özgürlük ve hukuki söylemlerinin aksine mülteciler, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda yaptığı insan haklarına aykırı muamelelere baktığınızda, ülkemizdeki bu somut adımların ne kadar önemli ve gönülden olduğunu anlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksal, uzun yıllar birçok mağduriyetlere ve hak ihlallerine neden olan başörtüsü konusunun insan hakları kapsamında değerlendirildiğini ve kadınların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin son bulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca birçok konuda mağduriyete ve hak ihlaline sebep olan başörtüsü konusunu insan hakları kapsamında değerlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu mağduriyetler giderilmiş, kadınların maruz bırakıldığı bu hak ihlali son bulmuştur. Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin'in belirttiği gibi, başörtüsü meselesi, AK Parti'nin varlığının temel unsurlarındandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, partisinin kapatılmasını göze olarak bu mücadeleyi vermiştir. Bizler bunu asla siyasi malzeme olarak görmedik, görmeyiz.

Aslında başı açık, başı kapalı her kadının hakkını anayasal güvenceye almak üzere TBMM Başkanlığına sunduğumuz teklifimiz bu somut adımlarımıza en güzel örnektir. Genç yaşlı demeden, dil din ırk ayrımı olmadan anayasa ile güvence altına alınacak olan bu konu, tam olarak insan hakları adına tarihi bir gelişme olarak değerlendirilmelidir."

























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