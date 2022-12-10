Edirne'de otoparklar denetlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, otopark hizmeti veren işletmeler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekipleri, kent merkezinde bulunan otoparklarda incelemede bulundu.

Otoparkları gezen ekipler, işletmelerin vergi levhası, iş yeri açma ruhsatı ve fiyat tarifesi belgelerini kontrol etti.



Denetim ekipleri, işletme sahiplerini uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirdi.



Denetim çalışmaları kapsamında 34 işletme incelendi.

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