Rıza Kayaalp'i örnek alan Edirneli güreşçi Erol Kartal, zirveyi hedefliyor:

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EDİRNE (AA) - Milli güreşçi Rıza Kayaalp'i örnek alan Edirneli güreşçi Erol Kartal, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor.

Edirne Şahi Spor Kulübünün gelecek vadeden güreşçisi Erol, hedefleri doğrultusunda Edirne Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 92 kiloda Türkiye ikincisi olan 15 yaşındaki sporcu, fiziği ve tekniği nedeniyle arkadaşları tarafından milli güreşçi Rıza Kayaalp'e benzetiliyor.

Erol Kartal, AA muhabirine, güreş yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Azimle çalıştığını dile getiren genç güreşçi, "Geçen yıl Türkiye ikincisi oldum. Önümüzdeki şampiyonalar için antrenmanlarımı sürdürüyorum. Minder güreşinde iddialıyım. Arkadaşlarım ve ustalarımla yoğun bir çalışma içindeyim. İlk hedefim önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma girmek." dedi.

Erol, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i örnek aldığını onun tekniklerini uygulamaya çalıştığını ifade etti.

Uzun yıllar güreş yapmayı ve Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Örnek aldığım sporcu Rıza Kayaalp. Çok başarılı bir güreşçi büyüğümüz. Hem spor hayatı hem yaşamıyla bana ilham veriyor. Onun gibi başarılar elde etmek isterim. Rıza Kayaalp gibi büyük şampiyonalarda kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum. Onun izinden gidiyorum. Güreşte onun tekniklerini kendime örnek alıyorum. İnşallah onun elde ettiği başarıları yakalayacağım."

Erol Kartal, minder güreşinin yanı sıra yağlı güreş de yaptığını belirterek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de iddialı olduğunu sözlerine ekledi.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise Erol Kartal'dan büyük başarılar beklediklerini dile getirdi.

Erol'un güçlü bir güreşçi olduğunu ifade eden Delen, "2023 yılında ondan Türkiye'de şampiyonluk bekliyoruz. Ardından inşallah uluslararası şampiyonlarda başarı kazanacak." diye konuştu.









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