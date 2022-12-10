Edirne OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, toplantı sonrasında fabrikalarda incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kırbıyık, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kırbıyık, OSB'de yapılan üretimin Edirne için katma değer sağladığını belirterek, OSB’lerin şehrin kalkınması ve gelişmesinde önemli payı olduğunu ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.