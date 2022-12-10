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Saros bölgesinde "alan başkanlığı" önerisi

AA

Saros bölgesinde "alan başkanlığı" önerisi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen çalıştayda doğa, dalış, deniz, kültür ve kuş gözlemciliği turizminin önemli merkezlerinden Saros Körfezi'nin avantaj ve dezavantajları konuşuldu.

Keşan Sanayi ve Ticaret Odasında "Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda bölgedeki turizm potansiyelinin arttırılması için alınacak önlemlerin, Saros bölgesinin avantaj ve dezavantajları masaya yatırıldı.

Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin muhteşem bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, sadece sınır kapılarının bile ele alındığında dört sınır kapısından kente 11 ayda 5,6 milyon kişinin giriş yaptığını söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine değinen Kırbıyık, Edirne'de 1368 tescilli tarihi kültürel varlık bulunduğunu, özellikle kentin tarihi camileriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Kırbıyık, kente çok önemli katkı sağlayacak hızlı tren çalışmalarının da devam ettiğini, çalışmalar tamamlandığında Halkalı-Edirne ulaşım süresinin 1 saat civarına düşeceğini belirtti.

Edirne'nin tarih, doğa, inanç ve doğa turizmiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kırbıyık, eksikliklerin giderilerek deniz turizminin daha aktif kullanılması gerektiğini kaydetti.

-"Edirne merkezde ve Saros'ta çok ciddi canlılık var"

Bugün Saros'un geleceğini hep birlikte planlayacaklarını, avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek stratejik planlama yapacaklarını vurgulayan Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Aslında hem Edirne merkezde hem de Saros'ta çok ciddi bir canlılık var. Ama kapasiteyi kullanıp, yeterince katma değer üretebiliyor muyuz? Bunlarla ilgili bazı sorunlarımız var. Belki sahip olduğumuz değerlerin yeterince farkında değiliz. Niceliksel bir fazlalık var, ziyaretçi sayısı çok fazla, ama bu ne kadar katma değer bırakıyor? Dolayısıyla asıl sorun niteliksel bir artışı nasıl sağlarız, ona bakmamız gerekiyor. Avantajlarımıza bakacak olursak 75 kilometrelik sahil bandına sahibiz, deniz temiz, berrak, dalış açısından da inanılmaz imkanlar sunuyor. Ulaşım maliyetleri açısından da ciddi bir avantajı var. Bölgede bulunan arkeolojik alanlar da ciddi avantaj sağlıyor. "

- "Avantajların yanında dezavantajlar var"

Bölgenin avantajları yanında dezavantajlarının da varlığından bahseden Vali Kırbıyık, en büyük sorunun "çok başlılık" olduğuna işaret etti.

Böyle bir durumun sorunların çözüme kavuşturulmasında zaman zaman engel oluşturduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bence en büyük sorun çok başlılık. İmar ve ruhsat hukukuna baktığımızda, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yerine getirilmesine baktığımızda, bir kısmında Özel İdare yetkili, bir kısmında Keşan Belediyesi, bir kısmında Enez Belediyesi, bazı yerlerde muhtarlıklar yetkili. Böyle olunca karmakarışık bir yapıya varmış oluyoruz. En basitinden çöp toplama faaliyetinde bile birden fazla idare çıkıyor. Bunun yanında plan eksikliği, vizyon ve hedef eksikliği, sezonun kısa olması, kaynaksal yetersizlikler ve denetimsel eksiklikler de önemli başlıklarımızdan."

- "Bizim önerdiğimiz model biraz daha Kapadokya modeli"

Kırbıyık, çok başlılığın giderilmesinde iki alternatifin olduğunu, bunlardan birinin Edirne'nin "büyükşehir belediyesi" statüsüne geçmesini beklemek, diğer alternatifin de alan başkanlığı statüsü seçeneği olduğunun altını çizdi.

Mevcut idare hukuku çerçevesine bakıldığında uygulanabilir alternatifin alan başkanlığı seçeneği olduğunu ifade eden Kırbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz hemen yanı başımızda Gelibolu'da Tarihi Alan Başkanlığı mevcut. Bir de Kapadokya'da bir alan başkanlığı var. Bizim önerdiğimiz model biraz daha Kapadokya modeli. İmar hukukunu da ruhsat hukukunu da içinde barındıran ve buradaki idarelerin belli yetkilerini devrettiği bir alan başkanlığı. Kendi tüzel kişiliği, bütçesi olan, kendi kendine planlama yeteceğine sahip hususları içinde barındıran idari yapı. Bunu burada tartışmalıyız. Bence bölge için yeni bir alternatif geleceğine yönelik daha kararlı adımlar atabileceğimiz bir imkan tanıyacaktır. Bunun avantajını birçok noktada göreceğiz. "

Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, bölgenin genel özellikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kurum müdürleri, turizmciler, sivil toplum kuruluşların temsilcileri bölgenin geleceğini tartıştı.

Çalıştaya Edirne Vali yardımcıları Ali Uysal, Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri de katıldı.

- Saros hakkında

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında bulunan Saros, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, doğası, havası, plaj ve limanları ile göz dolduruyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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