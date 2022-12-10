Kullanmadığı oyuncağını getirenler "Suşa ile Kiki" oyununu ücretsiz izledi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kullanmadığı oyuncağını getirenler İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Suşa ile Kiki" adlı oyunu ücretsiz izleme fırsatı buldu.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki oyunu izlemeye gelen çocuklar, yanlarında getirdikleri oyuncakları salonun önünde oluşturulan alana bıraktı.

Çocuklar, Erdoğan Kahyaoğlu'nun yazdığı, Sevinç Erol'un yönettiği ve Merve Şeyma Zengin ile Refiye Genç'in oynadığı oyunu ilgiyle izledi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve oyunun yönetmeni Sevinç Erol, AA muhabirine, Suşa ile Kiki adlı oyunun bir kaplumbağa ve kuşun iyi arkadaşlığını anlattığını söyledi.

Keşan Belediyesinin düzenlediği "Oyuncağını getir tiyatroyu izle" kampanyasının çok anlamlı olduğunu belirten Erol, "O oyuncaklar başka çocuklara eğlence olacak. Her yerde yapılmalı, tüm illere örnek bir kampanya olmuş." dedi.

Oyunu izleyen 8 yaşındaki Esmanur Kayari, en sevdiği oyuncağını getirdiğini belirterek, "Oyuncağı olmayan arkadaşlarımızın da oyuncağı olacak. Çok mutluyuz. Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'na çok teşekkür ederiz, çok güzel tiyatrolar getiriyor." diye konuştu.

8 yaşındaki Nehir Özkan da bu kampanya ile oyuncaksız çocuk kalmayacağını dile getirdi.

10 yaşındaki Ediz Pehlivanoğlu, en sevdiği oyuncaklarını tiyatro için verdiğini belirterek, "Tiyatro izlemeyi çok seviyorum, herkes tiyatro izlemeye devam etsin." dedi.





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