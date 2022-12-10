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EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen "Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası" Edirne'de devam ediyor.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 400 sporcu yarışıyor. Çeşitli kategorilerde kulaç atan yüzücüler kürsüye çıkmak için mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir şampiyona düzenlendiğini belirten Dinç, sporculara başarı diledi. Şampiyona yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

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