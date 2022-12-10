Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığı arttı

AA

Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığı arttı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, küresel iklim değişikliğinin Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği yaşandığını ve bunun olumsuz etkilerinin her geçen gün daha çok hissedildiğini ifade etti.

Coğrafi konum itibarıyla orta kuşakta yer alan Türkiye'nin 4 mevsimi yaşayan bir ülke olduğunu belirten Uludağ, okyanuslarda görülen siklonik fırtınaların (Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına) normal şartlarda Türkiye'de görülmediğini, ancak iklim değişikliğinin bu durumu değiştirdiğini dile getirdi.

Son yıllarda özellikle küresel ısınmaya bağlı okyanus yüzeylerindeki su sıcaklığının birkaç derece arttığını ve atmosfere büyük nem pompalandığını anlatan Uludağ, "Bu durum ciddi bir basınç farklı oluşmasını sağlıyor. Alçak basınç ile yüksek basınç arasındaki fark ne kadar büyük olursa rüzgarın şiddeti o kadar artar. Bu basınç farkı yakın mesafede oluşursa ve fark çok fazlaysa hortuma dönüşür." dedi.

Uludağ, Meksika Körfezi ve Kuzey Amerika'da görülen hortumların dünya genelinde arttığını vurguladı.

Hortumların görülme sıklığı, şiddeti ve görüldüğü alanların küresel iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

"Kara ve deniz arasındaki sıcaklık farklarının artması, atmosferdeki değişim ve bozulmalar Türkiye gibi ülkelerde de ciddi hortum ve benzeri hava olayları oluşmasına neden oldu. Hortumlar hasar verici hale gelmeye başladı. Bu yıl Konya'da, geçen yıl Ankara'da sadece çöllerde görebileceğimiz kum fırtınaları, İç Anadolu'da yarı kurak bölgelerimizde karşımıza çıkar hale geldi. Bu durum, iklim değişikliğinin çok önemli kanıtıdır. Ama aynı zamanda bizim doğal ortamı yanlış kullanmamızın da çok önemli bir sonucudur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası Edirne'de ...
(Görüntülü) EDİRNE - EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK SAROS?TA 75 KİLOMETRELİK SAHİL BANDINA SAHİBİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK SAROS?TA ...
Kullanmadığı oyuncağını getirenler "Suşa ile Kiki" oyununu ücretsiz izledi
YEREL HABERLER Kullanmadığı oyuncağını getirenler "Suşa ile Kiki" ...
Saros bölgesinde "alan başkanlığı" önerisi
YEREL HABERLER Saros bölgesinde "alan başkanlığı" önerisi
Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Edirne OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Kırbıyık ...
Rıza Kayaalp'i örnek alan Edirneli güreşçi Erol Kartal, zirveyi hedefliyor:
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp'i örnek alan Edirneli güreşçi Erol ...
Edirne'de 44 uyuşturucu şüphelisi hakkında işlem yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de 44 uyuşturucu şüphelisi hakkında işlem ...
Edirne'de otoparklar denetlendi
YEREL HABERLER Edirne'de otoparklar denetlendi
(Görüntülü) BULGAR TURİSTLER YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN EDİRNE&#039;YE AKIN ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BULGAR TURİSTLER YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN ...
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ın Dünya İnsan Hakları Günü mesajı:
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ın Dünya İnsan Hakları ...
Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye akın etti
YEREL HABERLER Bulgar turistler yılbaşı alışverişi için Edirne'ye ...
Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski savcı tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski ...
Edirne'de yakalanan 5 gasp şüphelisinden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan 5 gasp şüphelisinden 4'ü ...
"Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber zorbalığa yatkın olduğu" uyarısı
YEREL HABERLER "Sosyal medya bağımlılığı olan çocukların siber ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ihraç savcılar tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ihraç ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI ÇİN PROTESTOSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI ÇİN ...
Edirne'de KBRN tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de KBRN tatbikatı yapıldı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE HASTANEDE KBRN TATBİKATI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE HASTANEDE KBRN TATBİKATI
Edirne'de hastanede KBRN tatbikatı
YEREL HABERLER Edirne'de hastanede KBRN tatbikatı
Edirne'de 123 bin 800 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 123 bin 800 makaron ele geçirildi
Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.