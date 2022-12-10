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EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde stant açtı.

Stantta, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Standı ziyaret edenlere İl İnsan Hakları Kurulu'nun faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Trakya Üniversitesinde 12 Aralık Pazartesi günü "İnsan Haklarının Dünü, Bugünü ve Yarını" paneli düzenlenecek.

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