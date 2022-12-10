Edirne'de altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de altyapı çalışması kapsamında açılan çukura dolan toprağın altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde altyapı çalışmasında yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun içinde çalışan İsmet Irmak'ın (48) üzerine toprak yığını kaydı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçi, görelilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Irmak'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.