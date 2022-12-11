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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su tutkunu yaşlılar, performanslarıyla alkış alıyor

AA

Su tutkunu yaşlılar, performanslarıyla alkış alıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Masterler kategorisinde mücadele eden yüzücüler, dinçlikleri ve spor tutkularıyla gençlere örnek oluyor.

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası'na katılan sporculardan 75 yaşındaki Mehmet Kaya, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerinde albay rütbesiyle görev yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Meslek hayatı boyunca spor yaptığını, emekli olunca da devam ettiğini belirten Kaya, "Uluslararası yarı maraton koşularına katıldım. Yaş grubumda 6 dünya birinciliğim var. 2020'de Antalya Maratonu'nda kürsüye çıktım. Belimde oluşan fıtık nedeniyle yüzmeye ağırlık verdim. 9 kez açık su yüzme yarışına katıldım. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Meis Adası arasındaki 7,1 kilometrelik parkurda yüzdüm." dedi.

Yüzme sporunu hayat biçimi haline getirdiğini anlatan Kaya, "50 yaşından sonra az yemek ve bol harekete dikkat edilmeli. Masterlar kategorisinde yüzenlerin en yaşlılarındanım. Yaşıtlarıma sesleniyorum; kahvelerde okey oynamasınlar, parklarda oturmasınlar, açık havada spor yapsınlar, hareket etsinler." diye konuştu.


- "Bütün yaşlılara, yaşıtlarıma tavsiye ederim"

76 yaşındaki Hüma Bayraktar, 10 yaşında Yüzme İhtisas Spor Kulübünde eğitim almaya başladığını ifade etti.

Öğrencilik zamanlarında yüzmede başarılı olmadığını ancak hayallerinden vazgeçmeyerek 45 yaşından sonra yüzmeye devam ettiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Boğaz yarışlarına katılmakla başladım bu işe. 2016'da kısa kulvar yarışında 25 metrede sırtüstü yüzmede Türkiye rekoru kırdım. Yaşım ilerlediği için bazıları 'yapma artık' diyor ama bence spor yapmanın fiziki faydası var. Her şeyden önce bizim bu yaşlarda hayata karşı amacımızın olması bizi daha genç tutuyor. Bütün yaşlılara, yaşıtlarıma tavsiye ederim. Spor yapanlar bunu ileri yaşlara kadar devam ettirmelidir."


- "100 sene yaşayacakmışım gibi kendime bakıyorum"

80 yaşındaki Emin Toramanoğlu ise 10 yaşından beri yüzdüğünü, alkol ve sigara kullanmadığını, sigara içilen yerde durmadığını dile getirdi. Sağlıklı yaşamaya çok dikkat ettiğini vurgulayan Toramanoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık için olmazsa olmazlarım iyi ve dengeli beslenme, ikincisi hareket, üçüncüsü ise güzel uyuma. En büyük zenginlik akıl ve sağlık. Balıkesir'de yaşıyorum ve yılın 365 günü yüzerim. Van Gölü, Kıbrıs, okyanus, yüzmediğim su kalmadı. Katıldığım yarışmalarda hayatım boyunca 450 madalya kazandım. Benim yaşam tarzım iyi ve dengeli beslenmek. Dışarıda spor yapamıyorsam evinde yarım saat egzersiz yaparım her gün. 100 sene yaşayacakmışım gibi kendime bakıyorum."

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