Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, OSB'deki fabrikaları ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Edirne OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen müteşebbis heyet toplantısına başkanlık eden Vali Kırbıyık, toplantının ardından bölgede faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

OSB bölgesinde yapılan üretimin Edirne için çok ciddi bir katma değer oluşturduğunu ifade eden Kırbıyık, OSB'lerin şehrin kalkınması ve gelişmesinde sağladığı istihdam, yaptığı çalışmalar ve üretilen çıktılar ile önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Vali Kırbıyık, fabrika içerisindeki üretim bantlarını da gezerek, yapılan çalışmaları inceledi ve çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

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