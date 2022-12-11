Trakya'da hayvanseverler, "sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla basın açıklaması yaptı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da hayvanseverler "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" etkinliği kapsamında basın açıklaması yaptı.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla Saraçlar Caddesi'nde toplanan hayvanseverler, yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

Barınaklarda yaşanan sorunlara dikkati çeken hayvanseverler, sokakta yaşayan hayvanların da hakları olduğunu hatırlatarak, bu hayvanların kısırlaştırma ve aşılamaları yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yerlere bırakılmalarını istedi.

Kırklareli'nde bir parkta bir araya gelen hayvanseverler, basın açıklaması yaptı.

Babaeski Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülay Yıldırımlar, grup adına okuduğu açıklamada, sokakta yaşayan hayvanların sahipsiz olmadığını söyledi.

Bazı insanların hayvanlara karşı çok acımasız davrandığını ifade eden Gülay, hayvanlara eziyet görüntülerinin yaşanmamasını diledi.

Tekirdağ'da ise hayvanseverler Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan Fehime Peker, hayvanların yaşam hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Canımızı veririz, canlarımızı vermeyiz", "Hayvansız dünya olmaz" ve "Yaşam hakkı kutsaldır" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan attıktan sonra dağıldı.





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