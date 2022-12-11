Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde konser verdi.

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Koro Şefi Zübeyde Omurtay, Dünya Korolar Günü dolayısıyla düzenlenen konsere dair gazetecilere, böyle muhteşem bir yerde konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müziğin sağlığa çok iyi geldiğini anlatan Omurtay "Müziğin sağlığa çok iyi geldiğini biliyoruz. Bugün çok güzel bir gösteri oldu. Derslerine rağmen öğrencilerimiz çok güzel konser verdi. Hepsiyle guru duyduk, çok teşekkür ederim." dedi.

Tarihte hastaların Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde müzikle tedavi edildiklerini hatırlatan Omurtay, koronun konser için müzeyi seçmesinin çok isabetli olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından Balkan Çok Sesli Gençlik Korosu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret eden bazı vatandaşlarda cep telefonu kameralarıyla konseri kaydetti.

























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.