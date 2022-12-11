Edirne'de amatör maçta çıkan kavgada polise mukavemet gösteren 6 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de amatör maçta çıkan kavgada polise mukavemet gösteren 6 taraftar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Keşanspor ile Kirişhanespor arasında Saraçhane Stadı'nda oynanan maç sonrasında Keşansporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.
Polise mukavemet gösteren 6 taraftar gözaltına alındı. Kavga sırasında düşen bir taraftar hafif yaralandı.
Taraftarların üzerinde bulunan satır ve bıçak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.